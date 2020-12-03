Холанд пропустит матч с "Зенитом"

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не поможет клубу в игре Лиги Чемпионов против "Зенита".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, норвежец из-за травмы выбыл до января 2021 года, поэтому пропустит последний тур группового этапа ЛЧ.

Отметим, что Холанд лидирует в гонке бомбардиров текущего розыгрыша ЛЧ, забив 6 голов.

Матч между "Боруссией" и "Зенитом" состоится 8 декабря.

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