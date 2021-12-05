Холанд раскритиковал судейство в матче против "Баварии"

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд критически высказался о судействе в матче против мюнхенской "Баварии" в 14-м туре Бундеслиги (2:3).

"Я думаю, что судейство было скандальным. На Ройсе был чистый пенальти. Я спросил у судьи: "Почему вы не посмотрите видеоповтор?".

Он ответил: "В этом нет нужды", как высокомерный... Нет, мне нужно немного успокоиться", – сказал норвежский нападающий для Viaplay.

Главным арбитром этой встречи был Феликс Цвайер.

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