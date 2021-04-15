Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год
Фото: Твиттер @ErlingHaaland
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет прописать в контракте с новым клубом астрономическую сумму зарплаты.
Как информации Goal.com, норвежец планирует зарабатывать 35 миллионов евро в год. Такие цифры ставят под большой вопрос трансфер 20-летнего голеодора в любой из европейских клубов.
Ранее агент футболиста Мино Райола вместе с отцом молодого таланта провели переговоры с директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом и президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, но не обсуждали финансовую сторону возможного перехода.
По данным источника, один из английских клубов недавно связывался с Холандом, поспешил прекратить беседу, узнав, сколько хочет получать футболист. Испанские гранды не могут позволить себе такие расходы на одного игрока.
"Боруссия", в свою очередь, не собирается отпускать Холанда в ближайшее времени, даже если клубу не удастся попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
В текущем сезоне форвард забил 21 гол в 23 матчах Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20