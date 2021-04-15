Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год

Теги эрлинг холандборуссия дортмундтрансферы

Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в годФото: Твиттер @ErlingHaaland 
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет прописать в контракте с новым клубом астрономическую сумму зарплаты.

Как информации Goal.com, норвежец планирует зарабатывать 35 миллионов евро в год. Такие цифры ставят под большой вопрос трансфер 20-летнего голеодора в любой из европейских клубов.

Ранее агент футболиста Мино Райола вместе с отцом молодого таланта провели переговоры с директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом и президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, но не обсуждали финансовую сторону возможного перехода.

По данным источника, один из английских клубов недавно связывался с Холандом, поспешил прекратить беседу, узнав, сколько хочет получать футболист. Испанские гранды не могут позволить себе такие расходы на одного игрока.

"Боруссия", в свою очередь, не собирается отпускать Холанда в ближайшее времени, даже если клубу не удастся попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. 

В текущем сезоне форвард забил 21 гол в 23 матчах Бундеслиги.

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