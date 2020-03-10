Холанд рассказал, чего боится

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поведал о своём единственном страхе.

"Я ничего не боюсь. Разве что змеи. Вот их я ненавижу. А так всё. Боязнь получить травму? Это не должно ограничивать тебя. Так нельзя. Если начать думать об этом, то никогда не сможешь двигаться вперёд", - приводит слова норвежца Get French Football News.

В январе Холанд перешёл из "Ред Булл Зальцбурга" в "Боруссию" за 20 миллионов евро.

В составе "шмелей" 19-летний форвард забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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