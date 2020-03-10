Холанд рассказал, чего боится
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поведал о своём единственном страхе.
"Я ничего не боюсь. Разве что змеи. Вот их я ненавижу. А так всё. Боязнь получить травму? Это не должно ограничивать тебя. Так нельзя. Если начать думать об этом, то никогда не сможешь двигаться вперёд", - приводит слова норвежца Get French Football News.
В январе Холанд перешёл из "Ред Булл Зальцбурга" в "Боруссию" за 20 миллионов евро.
В составе "шмелей" 19-летний форвард забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Байер Леверкузен
|25
|47
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|46
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|24
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16