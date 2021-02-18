Холанд рассказал, кто вдохновил его оформить дубль в матче с "Севильей"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд высказался о своей мотивации в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

Напомним, что "шмели" выиграли со счётом 3:2, а норвежец оформил дубль в этой встрече.

"Я люблю Лигу Чемпионов, было здорово забить в этом турнире. Меня вдохновил хет-трик Мбаппе в ворота "Барселоны", спасибо ему за это", - приводит слова Холанда Viaplay Football.

Напомним, что три гола Мбаппе помогли ПСЖ разгромить "Барселону" на выезде со счётом 4:1.

Не пропустите: Холанд стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru