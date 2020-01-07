Холанд рассказал, почему выбрал дортмундскую "Боруссию"

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Холанд рассказал, почему выбрал дортмундскую "Боруссию"

Новичок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд объяснил, что побудило его присоединиться именно к "шмелям".

"В клубе мне прямо сказали, что я им нужен прямо сейчас. Им нравится мой стиль игры, и они хотят, чтобы я оказался в их клубе. Тогда мне понравилось, как они со мной разговаривали, и это меня буквально спровоцировало на переход. Вот тогда-то я и почувствовал, что мы с "Боруссией" проведём хорошие переговоры", - цитирует норвежского бомбардира Sky Sports.

"Боруссия" купила Холанда у "Ред Булл Зальцбурга" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

В составе австрийских "быков" 19-летний форвард забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.

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