Холанд рассказал, почему выбрал дортмундскую "Боруссию"
Новичок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд объяснил, что побудило его присоединиться именно к "шмелям".
"В клубе мне прямо сказали, что я им нужен прямо сейчас. Им нравится мой стиль игры, и они хотят, чтобы я оказался в их клубе. Тогда мне понравилось, как они со мной разговаривали, и это меня буквально спровоцировало на переход. Вот тогда-то я и почувствовал, что мы с "Боруссией" проведём хорошие переговоры", - цитирует норвежского бомбардира Sky Sports.
"Боруссия" купила Холанда у "Ред Булл Зальцбурга" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
В составе австрийских "быков" 19-летний форвард забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 27 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12