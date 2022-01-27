Холанд рассказал, за какими нападающими следил, чтобы улучшиться как футболист

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Норвежский бомбардир "Боруссии" из Дортмунд Эрлинг Холанд высказался об игроках, за которыми наблюдал с целью улучшить себя как футболиста.

"Я наблюдал за многими игроками. Например, забегания за спины центральных защитников, когда мяч у атакующего полузащитника. Может быть, Джейми Варди – лучший в этом плане. Я много наблюдал за ним именно из-за этого.

Я всегда много смотрел футбол и до сих пор это делаю. Если мы играем в субботу, в воскресенье я приезжаю домой и смотрю футбол весь день.

Я много наблюдал за ван Перси, он тоже левша. Я смотрел, как он забивает голы, и как левше, для меня было естественно наблюдать за его игрой. Я наблюдал за многими игроками, особенно за нападающими", – приводит слова норвежца Sky Sports.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл в 14 матчей в Бундеслиге, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

Также не пропустите: Дембеле решил уйти из "Барселоны" уже в январе. | http://soccernews.ru