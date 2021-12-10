Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры

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Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьерыФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Будущее норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда начинает становится более ясным.

Как сообщает журналист Марио Кортехьяна, нападающий рассматривает только два варианта продолжения карьеры: переход в "Реал Мадрид" либо в АПЛ.

Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что на игрока претендуют "Реал Мадрид", "Бавария", "Барса" и "Ман Сити". Также несколькими годами ранее Райола критически высказывался о главном тренер "горожан" Хосепе Гвардиоле, сказав что "как личность - он полный ноль, трус, пёс". А совсем недавно Райола говорил, что Эрлингу очень нравится жизнь в Испании, и что у футболиста там есть два дома.

Отметим, что летом 2022 года в контракте Холанда с "Боруссией" активируется клаусула в размере 75 миллионов евро.

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