Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Будущее норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда начинает становится более ясным.
Как сообщает журналист Марио Кортехьяна, нападающий рассматривает только два варианта продолжения карьеры: переход в "Реал Мадрид" либо в АПЛ.
Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что на игрока претендуют "Реал Мадрид", "Бавария", "Барса" и "Ман Сити". Также несколькими годами ранее Райола критически высказывался о главном тренер "горожан" Хосепе Гвардиоле, сказав что "как личность - он полный ноль, трус, пёс". А совсем недавно Райола говорил, что Эрлингу очень нравится жизнь в Испании, и что у футболиста там есть два дома.
Отметим, что летом 2022 года в контракте Холанда с "Боруссией" активируется клаусула в размере 75 миллионов евро.
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Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20