Холанд решил купить дом в Испании

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Появилось новое подтверждение тому, что форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд собирается продолжить карьеру в Ла Лиге.

По информации AS, 21-летний футболист, которым интересуются "Реал" и "Барселона", подписал договор о покупке дома в районе Нагуэлес в Марбелье.

Стоит отметить, что у семьи норвежца уже есть недвижимость в Испании. Там они проводили рождественские каникулы.

За своё собственное жильё звёздный нападающий заплатит 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Боруссия" нашла замену Холанду в "Реале". | http://soccernews.ru