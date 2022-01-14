Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал"

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Борьба за трансфер норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда набирает обороты.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хотел бы перехода нападающего в свою команду из-за нехватки игроков на эту позицию после ухода Феррана Торреса в "Барселону", сообщает издание AS.

Однако, по информации источника, сам Холанд хочет играть за мадридский "Реал". Отмечается, что норвежец уже сказал своему агенту Мино Райоле, что игра в королевском клубе рядом с Килианом Мбаппе является для него приоритетом.

По этой причине Холанд сказал Райоле устроить его переход в состав "Реала".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Эрлинг сыграл в 12 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

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