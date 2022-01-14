Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал"

Теги боруссия дортмундэрлинг холандтрансферыреал мадридмино райоламанчестер сити

Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал"

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Борьба за трансфер норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда набирает обороты.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хотел бы перехода нападающего в свою команду из-за нехватки игроков на эту позицию после ухода Феррана Торреса в "Барселону", сообщает издание AS.

Однако, по информации источника, сам Холанд хочет играть за мадридский "Реал". Отмечается, что норвежец уже сказал своему агенту Мино Райоле, что игра в королевском клубе рядом с Килианом Мбаппе является для него приоритетом.

По этой причине Холанд сказал Райоле устроить его переход в состав "Реала".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Эрлинг сыграл в 12 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

Также не пропустите: Появился новый претендент на пост главного тренера сборной Польши. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА согласовал аренду Языджи

ЦСКА согласовал аренду Языджи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов