Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в летнее трансферное окно намерен перебраться в Испанию.
"Я буду играть здесь, в Испании", - сообщил футболист фанатам, которые повстречали его в испанской Марбелье во время рождественских праздников.
Ранее сообщалось, что на форварда претендуют "Реал" и "Барселона".
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
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|2
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20