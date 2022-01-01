Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне

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Холанд сообщил фанатам, где будет играть в следующем сезоне

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в летнее трансферное окно намерен перебраться в Испанию.

"Я буду играть здесь, в Испании", - сообщил футболист фанатам, которые повстречали его в испанской Марбелье во время рождественских праздников.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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