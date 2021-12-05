Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по голам в 2021 году

1 Теги эрлинг холандроберт левандовскикилиан мбаппекриштиану роналдукарим бензема

Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по голам в 2021 годуФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отметился голом во вчерашней игре 14-го тура Бундеслиги против "Баварии" (2:3).

Таким образом, Эрлинг забил уже 45 голов в календарном 2021 году. Благодаря этому он догнал португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, у которых также по 45 голов в 2021 году.

Также к этой отметке близок нападающий мадридского "Реала" Карима Бензема, у которого в активе 44 гола. Однако абсолютным лидером является форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который в 2021 году забил уже 66 голов.

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