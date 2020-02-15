Холанд стал автором очередного уникального достижения

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжает переписывать историю Бундеслиги.

Норвежский форвард побил рекорд чемпионата Германии, забив 8 голов в 5 стартовых матчах.

Холанду удалось превзойти достижение Герта Дерфеля и Пако Алькасера, которые отличались по 7 раз в 5 играх в 1963 и 2018 годах соответственно.

"Боруссия" купила 19-летнего футболиста в январе за 20 миллионов евро. В составе "шмелей" он 9 раз поразил ворота соперников в 6 матчах.

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