Холанд стал автором очередного уникального достижения
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжает переписывать историю Бундеслиги.
Норвежский форвард побил рекорд чемпионата Германии, забив 8 голов в 5 стартовых матчах.
Холанду удалось превзойти достижение Герта Дерфеля и Пако Алькасера, которые отличались по 7 раз в 5 играх в 1963 и 2018 годах соответственно.
"Боруссия" купила 19-летнего футболиста в январе за 20 миллионов евро. В составе "шмелей" он 9 раз поразил ворота соперников в 6 матчах.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" повторила рекорд Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|3
|РБ Лейпциг
|21
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16