Холанд стал игроком дортмундской "Боруссии"

2 Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Холанд стал игроком дортмундской "Боруссии"

Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение 19-летнего норвежца с клубом рассчитано до 2024 года. К команде игрок присоединится 3 января в Испании. Его трансфер обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд забил 8 голов в матчах Лиги Чемпионов.

А еще: "Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом| http://soccernews.ru
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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

Повезло Боруссии конечно, 20 миллионов евро для нынешнего футбола и за такого форварда ничто. Пришлось по осени, и-за ставок, несколько игр Зальцбурга посмотреть в Чемпионате Австрии и Лиге Чемпионов - Эрлинг ну очень хорошее впечатление оставил.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Через упоминания МЮ поднимают цену.А так он перешел в БД.А защиту укрепить не хотят?

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