Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение 19-летнего норвежца с клубом рассчитано до 2024 года. К команде игрок присоединится 3 января в Испании. Его трансфер обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд забил 8 голов в матчах Лиги Чемпионов.

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