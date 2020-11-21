Холанд стал обладателем награды Golden Boy

Форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда признали лучшим молодым футболистом Европы в 2020 году.

20-летний норвежец стал обладателем награды Golden Boy. Это первый представитель скандинавских стран, выигравший данный приз.

Холанд в голосовании журналистов Tuttosport опередил вингера "Барселоны" Ансу Фати.

В 2020 году нападающий забил 33 гола в 34 матчах за "Боруссию" и сборную Норвегии.

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