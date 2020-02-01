Холанд стал рекордсменом Бундеслиги

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Холанд стал рекордсменом Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил два гола в игре с "Унион Берлин" (5:0).

Как сообщает OptaFranz, 19-летний норвежец установил рекорд Бундеслиги, забив 7 голов в первых трех матчах чемпионата.

Отметим, что в этих трех матчах футболист провел на поле 136 минут.

Напомним, что "Боруссия" приобрела Холанда у "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.

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