Холанд установил два рекорда Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в течение одного матча дважды переписал историю Бундеслиги.

19-летнему норвежцу покорились сразу два рекорда по итогам игры с "Кёльном", в котором он оформил дубль, выйдя на замену.

Во-первых, Холанд - первый игрок в истории немецкого чемпионата, забивший 5 мячей в двух дебютных матчах.

Во-вторых, форвард стал первым в Бундеслиге, кому удалось отличиться 5 раз за 57 минут игрового времени.

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