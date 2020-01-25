Холанд установил два рекорда Бундеслиги
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в течение одного матча дважды переписал историю Бундеслиги.
19-летнему норвежцу покорились сразу два рекорда по итогам игры с "Кёльном", в котором он оформил дубль, выйдя на замену.
Во-первых, Холанд - первый игрок в истории немецкого чемпионата, забивший 5 мячей в двух дебютных матчах.
Во-вторых, форвард стал первым в Бундеслиге, кому удалось отличиться 5 раз за 57 минут игрового времени.
Не пропустите: Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Кельн". | http://soccernews.ru
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|18
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|18
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|Боруссия Менхенгладбах
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|5
|Шальке
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|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
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|7
|Фрайбург
|18
|29
|8
|Хоффенхайм
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|27
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|Вольфсбург
|18
|24
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|Аугсбург
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|Айнтрахт Франкфурт
|18
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|13
|Кельн
|19
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|18
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|Майнц 05
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|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
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|18
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|12