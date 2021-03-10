Холанд установил два рекорда Лиги Чемпионов

Теги эрлинг холандборуссия дортмундстатистика

Холанд установил два рекорда Лиги Чемпионов

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал самым молодым футболистом, который забил в шести подряд матчах Лиги Чемпионов.

Форвард забил в шестом матче подряд в возрасте 20 лет и 231 дня, отличившись в ответном поединке 1/8 финала с "Севильей".

Кроме того, Холанд стал самым молодым футболистом, забившим 20 голов в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" сделал выбор между Мбаппе и Холандом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Арбитр Вилков рассказал, как болельщики "Спартака" хотели выкинуть его из самолета

Арбитр Вилков рассказал, как болельщики "Спартака" хотели выкинуть его из самолета

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов