Холанд установил два рекорда Лиги Чемпионов

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал самым молодым футболистом, который забил в шести подряд матчах Лиги Чемпионов.

Форвард забил в шестом матче подряд в возрасте 20 лет и 231 дня, отличившись в ответном поединке 1/8 финала с "Севильей".

Кроме того, Холанд стал самым молодым футболистом, забившим 20 голов в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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