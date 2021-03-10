Холанд установил два рекорда Лиги Чемпионов
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал самым молодым футболистом, который забил в шести подряд матчах Лиги Чемпионов.
Форвард забил в шестом матче подряд в возрасте 20 лет и 231 дня, отличившись в ответном поединке 1/8 финала с "Севильей".
Кроме того, Холанд стал самым молодым футболистом, забившим 20 голов в Лиге Чемпионов.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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