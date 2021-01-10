Холанд установил рекорд Бундеслиги

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Холанд установил рекорд Бундеслиги

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд установил рекорд чемпионата Германии, забив 25 голов в первых 25 матчах.

По этому показателю норвежец опередил бывшего нападающего "Гамбурга" Уве Зеелера (23 гола в 25 матчах) и экс-форварда "Нюрнберга" Марека Минтала (21 в 25).

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: В дортмундской "Боруссии" оценили возможный трансфер Холанда. | http://soccernews.ru
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