Холанд установил рекорд Кубка Германии

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал рекордсменом Кубка Германии, сообщает Opta.

В финале турнира против "РБ Лейпциг" (4:1) 20-летний норвежец оформил дубль. Никто ранее не делал этого в таком возрасте.

Примечательно, что Холанд превзошёл достижение Джейдона Санчо, установленное в этом же матче.

Сначала англичанин побил вышеуказанный рекорд (дубль в 21 год и 49 дней), но партнёр по команде быстро его опередил.

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