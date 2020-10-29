Холанд установил рекорд Лиги Чемпионов
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал рекордсменом Лиги Чемпионов.
Звёздный норвежец отличился 12 раз в первых 10 матчах в рамках самого престижного еврокубкового турнира.
Как сообщает Sky Sports Statto, это новый рекорд ЛЧ. Ранее никому не удавалось забить столько голов за указанный период.
До Холанда лучший результат принадлежал Симоне Индзаги, Харри Кейну и Садио Мане - 9 голов в 10 играх.
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