Холанд установил рекорд результативности в Бундеслиге

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Холанд установил рекорд результативности в Бундеслиге

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд побил еще один рекорд, забив два гола в матче "Вольфсбургом" (6:1) в рамках 30-го тура Бундеслиги.

Эти голы стали 57-м и 58-м для форварда сборной Норвегии в 63 матчах немецкой Бундеслиги, что является новым рекордом соревнования.

Напомним, что Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "РБ Зальцбурга" за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне норвежец сыграл всего в 26 матчах во всех турнирах из-за частых повреждений, однако в них он забил 25 голов и отдал семь результативных передач.

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