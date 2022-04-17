Холанд установил рекорд результативности в Бундеслиге
Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен
Норвежский нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд побил еще один рекорд, забив два гола в матче "Вольфсбургом" (6:1) в рамках 30-го тура Бундеслиги.
Эти голы стали 57-м и 58-м для форварда сборной Норвегии в 63 матчах немецкой Бундеслиги, что является новым рекордом соревнования.
Напомним, что Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "РБ Зальцбурга" за 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне норвежец сыграл всего в 26 матчах во всех турнирах из-за частых повреждений, однако в них он забил 25 голов и отдал семь результативных передач.
Также не пропустите: "Барселона" оптимистично смотрит на продление контракта Гави, но боится интереса "Баварией". | http://soccernews.ru
главное
-
Шамар Николсон влюбился в "Спартак"
-
Оливер Кан поделился информацией о возможном переходе Холанда в "Баварию"
-
Флорентино Перес провел встречу с тренерским штабом касательно трансферных планов "Реала"
-
"Барселона" оптимистично смотрит на продление контракта Гави, но боится интереса "Баварией"
-
Влахович спас "Ювентус" от поражения в матче с "Болоньей"
Лента новостей
-
"Ницца" обыграла "Лорьян" в Лиге 1
-
"Ростов" вырвал победу у "Арсенала" в РПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Милинковиче-Савиче
-
Шамар Николсон влюбился в "Спартак"
-
Рангник недоволен игрой "Манчестер Юнайтед"
-
Оливер Кан поделился информацией о возможном переходе Холанда в "Баварию"
-
Клопп высказался о последних матчах с "Манчестер Сити"
-
Тухель дал совет Лукаку
-
Холанд установил рекорд результативности в Бундеслиге
-
Флорентино Перес провел встречу с тренерским штабом касательно трансферных планов "Реала"
-
Стали известны подробности возможного выкупа Гризманна мадридским "Атлетико"
-
"Барселона" оптимистично смотрит на продление контракта Гави, но боится интереса "Баварией"
-
Ваноли рассказал о ситуации с травмами в "Спартаке"
-
Влахович спас "Ювентус" от поражения в матче с "Болоньей"
-
"Спартак" не смог победить "Рубин"
-
"Фиорентина" Кокорина победила аутсайдера Серии А
-
"Ливерпуль" выбил "Манчестер Сити" из Кубка Англии
-
1
Хет-трик Роналду принес "Манчестер Юнайтед" важную победу в АПЛ
-
"Арсенал" потерпел третье поражение подряд
-
"Зенит" уверенно победил аутсайдера РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20