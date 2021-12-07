Холанд, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые форварды мира по версии CIES, Мбаппе - на восьмом месте
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал собственный рейтинг самых дорогих нападающих мира в возрасте до 23 лет.
Возглавили список форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, вингер "Реала" Винисиус Жуниор и игрок "Манчестер Сити" Фил Фоден, которых оценили в 150 миллионов евро.
А вот лидер атак ПСЖ Килиан Мбаппе неожиданно занял только восьмое место в перечне от CIES.
1) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д) - 150 млн евро;
2) Винисиус Жуниор ("Реал") - 150 млн евро;
3) Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 150 млн евро;
4) Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") - 140 млн евро;
5) Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед") - 130 млн евро;
6) Ферран Торрес ("Манчестер Сити") - 120 млн евро;
7) Жоау Фелиш ("Атлетико") - 100 млн евро;
8) Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 80 млн евро;
9) Мусса Диаби ("Байер") - 80 млн евро;
10) Йереми Пино ("Вильярреал") - 80 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18