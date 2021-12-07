Холанд, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые форварды мира по версии CIES, Мбаппе - на восьмом месте

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Холанд, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые форварды мира по версии CIES, Мбаппе - на восьмом месте

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал собственный рейтинг самых дорогих нападающих мира в возрасте до 23 лет.

Возглавили список форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, вингер "Реала" Винисиус Жуниор и игрок "Манчестер Сити" Фил Фоден, которых оценили в 150 миллионов евро.

А вот лидер атак ПСЖ Килиан Мбаппе неожиданно занял только восьмое место в перечне от CIES.

1) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д) - 150 млн евро;

2) Винисиус Жуниор ("Реал") - 150 млн евро;

3) Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 150 млн евро;

4) Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") - 140 млн евро;

5) Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед") - 130 млн евро;

6) Ферран Торрес ("Манчестер Сити") - 120 млн евро;

7) Жоау Фелиш ("Атлетико") - 100 млн евро;

8) Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 80 млн евро;

9) Мусса Диаби ("Байер") - 80 млн евро;

10) Йереми Пино ("Вильярреал") - 80 млн евро.

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