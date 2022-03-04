Холанд вновь выбыл из строя: названы сроки восстановления

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

У норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд произошел рецидив травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист пропустит еще не менее месяца. Стоит отметить, что он не играет из-за травмы с января. В этом сезоне форвард пропустил 16 матчей из-за травм.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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