Холанд вошел в историю Лиги Чемпионов

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил два гола в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:1).

Как сообщает сайт УЕФА, Холанд стал первым игроком в истории, который в одном розыгрыше Лиги Чемпионов забивал за два разных клуба.

Ранее 19-летний норвежец отметился 8 голами выступая за "Зальцбург".

Напомним, что с прошлого сезона у клубов появилась возможность заявлять нового футболиста в Лигу Чемпионом, даже если в этом розыгрыше он играл в другом клубе, и он еще продолжает борьбу в турнире.

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