Холанд восстановился после травмы колена
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в скором времени сможет вернуться на поле.
Звёздный норвежец залечил повреждение колена, полученное в матче с "Баварией", и уже приступил к тренировкам.
Напомним, что после январского перехода в "Боруссию" нападающий забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
Ближайший соперник "шмелей" - "Герта". Встреча состоится в ближайшую субботу.
Не пропустите: Экс-скаут "Спартака" рассказал, как клуб интересовался Эрлингом Холандом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19