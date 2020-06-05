Холанд восстановился после травмы колена

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Холанд восстановился после травмы колена

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд в скором времени сможет вернуться на поле.

Звёздный норвежец залечил повреждение колена, полученное в матче с "Баварией", и уже приступил к тренировкам.

Напомним, что после январского перехода в "Боруссию" нападающий забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

Ближайший соперник "шмелей" - "Герта". Встреча состоится в ближайшую субботу.

Не пропустите: Экс-скаут "Спартака" рассказал, как клуб интересовался Эрлингом Холандом. | http://soccernews.ru
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