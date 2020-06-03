Холанд, возможно, пропустит матч с "Гертой" из-за травмы
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлин Холанд, возможно, пропустит матч 30-го тура чемпионата Германии с "Гертой" из-за травмы колена, передают немецкие СМИ.
Напомним, матч с "Падеборном" (6:1) норвежец также пропустил из-за повреждения.
Футболист пропустил последние тренировки команды. Скорее, всего, у него растяжение внутренней боковой связки колена.
Встреча команд состоится 6 июня и начнется в 19:30 (мск).
В составе "шмелей" игрок провел 12 матчей, в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.
Не пропустите: Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией". | http://soccernews.ru
главное
-
Ван Дейк рассказал, почему решил в 20 лет написать завещание
-
В Германии создается новый супер-клуб! Сможет ли "Герта" в ближайшем будущем вмешаться в борьбу за чемпионство?
-
Главные новости дня: 2 июня
-
"Челси" определил две приоритетные цели на летнее трансферное окно
-
ЦСКА может купить нападающего сборной Канады
Лента новостей
-
Шевченко высказался в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда
-
"Барселона" намерена вернуть воспитанника из "Манчестер Сити"
-
Жена Погребняка пожаловалась, что не может связаться с Роспотребнадзором
-
"Бешикташ" отказался продавать Ларина ЦСКА
-
Холанд, возможно, пропустит матч с "Гертой" из-за травмы
-
"Мы едины". Ибрагимович опубликовал видео детей с разным цветом кожи
-
"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Холанда
-
Экс-игрок "Арсенала" Пирес выразил желание начать карьеру главного тренера
-
Ван Дейк рассказал, почему решил в 20 лет написать завещание
-
Радимов рассказал о своей работе в "Зените-2"
-
Семин: "Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру"
-
Маркизио восхитился физической формой Роналду
-
Заслуженный тренер России Тарханов заявил, что Радимов может тренировать в РПЛ
-
В Германии создается новый супер-клуб! Сможет ли "Герта" в ближайшем будущем вмешаться в борьбу за чемпионство?
-
Главные новости дня: 2 июня
-
Роналду, Руни и другие. Эвра дал своим 10 собакам имена бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед"
-
"Наполи" нашел замену Кулибали в Серии А
-
ПСЖ готов заплатить 30 миллионов евро за защитника "Арсенала"
-
Клаудио Маркизио рассказал, почему он решил перейти в "Зенит"
-
"Барселона" договорилась о трансфере бразильского форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|29
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|29
|19