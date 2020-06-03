Холанд, возможно, пропустит матч с "Гертой" из-за травмы

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Холанд, возможно, пропустит матч с "Гертой" из-за травмы

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлин Холанд, возможно, пропустит матч 30-го тура чемпионата Германии с "Гертой" из-за травмы колена, передают немецкие СМИ.

Напомним, матч с "Падеборном" (6:1) норвежец также пропустил из-за повреждения.

Футболист пропустил последние тренировки команды. Скорее, всего, у него растяжение внутренней боковой связки колена.

Встреча команд состоится 6 июня и начнется в 19:30 (мск).

В составе "шмелей" игрок провел 12 матчей, в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.

Не пропустите: Судья травмировал Холанда во время матча с "Баварией". | http://soccernews.ru
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