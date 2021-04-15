Холанд впервые не забил в двух матчах с одной командой в ЛЧ

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"Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги Чемпионов, остановившей нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Звёздный норвежец впервые в карьере не забил ни разу в двух матчах с одним соперником по самому престижному еврокубку.

Напомним, что "Боруссия" дважды уступила "Сити" со счётом 1:2 в 1/4 финала ЛЧ и вылетела из турнира.

В активе 20-летнего Холанда 20 голов в 16 матчах Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" - единственная команда, еще не проигрывающая в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru