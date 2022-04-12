Холанд вряд ли перейдет в "Реал"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, скорее всего, не перейдет в мадридский "Реал", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, королевский клуб готов купить форварда за 125 миллионов евро, но только летом 2023 года, а Холанд намерен сменить клуб уже ближайшим летом. Таким образом, "Реал" вернется к кандидатуре норвежца лишь в том случае, если не сумеет подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 25 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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