Холанд все еще не имеет соглашения ни с одним клубом

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Холанд все еще не имеет соглашения ни с одним клубом

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Нападающий сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд все еще не имеет полной договоренности ни с одним из заинтересованных клубов, сообщает приближенный к игроку журналист Ян-Оге Фьортофт.

По информации источника, за норвежца борются два клуба: "Реал Мадрид" и "Манчестер Сити", которые прилагают усилия для трансфера игрока, однако не сумели прийти к соглашению с Холандом.

Ранее Daily Mail сообщал, что форвард договорился с "Сити" о самом дорогом контракте в АПЛ.

В нынешнем сезоне норвежец из-за частых травмы принял участие всего в 26 матчах "Боруссии" во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.

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