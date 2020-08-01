Холанд высказался о шансах "Боруссии" побороться за победу в Бундеслиге

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Холанд высказался о шансах "Боруссии" побороться за победу в Бундеслиге

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд порассуждал о чемпионской гонке в следующем сезоне Бундеслиги.

"Наша команда обладает чемпионским классом, впрочем, как и "Бавария". Кроме того, они невероятно стабильны. Нам недостаточно только разговоров о чемпионстве. Мы должны прогрессировать, чтобы сыграть ещё более успешно, чем в прошлом сезоне", - приводит слова норвежца Sport Bild.

Напомним, что победителем минувшего розыгрыша Бундеслиги стала "Бавария", опередившая в итоговой таблице "Боруссию" на 13 очков.

20-летний Холанд присоединился к "шмелям" в январе, в его активе 16 голов и 3 ассиста в 18 матчах.

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