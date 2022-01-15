Холанд высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд поделился информацией о своем будущем после победы над "Фрайбургом" (5:1), где он сделал дубль.

"Сейчас "Боруссия" подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол.

Вероятно, это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу", – сказал Холанд.

В нынешнем сезоне норвежец сыграл 13 матчей в Бундеслиге, в которых забил 15 голов и отдал пять ассистов.

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