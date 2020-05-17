Холанд высказался о своей форме

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Холанд высказался о своей форме

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд после победного матча 26-го тура Бундеслиги с "Шальке" (4:0) рассказал о своей форме. 

Отметим, 19-летний футболист в этой игре отметился дублем.

"Пока я не набрал свою форму. Я не играл почти семь недель. Но я усердно работал все это время, поэтому не удивлен, что забил сегодня", - передает слова Холанда пресс-служба Бундеслиги.

Не пропустите: Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол| http://soccernews.ru
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