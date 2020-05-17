Холанд высказался о своей форме
Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд после победного матча 26-го тура Бундеслиги с "Шальке" (4:0) рассказал о своей форме.
Отметим, 19-летний футболист в этой игре отметился дублем.
"Пока я не набрал свою форму. Я не играл почти семь недель. Но я усердно работал все это время, поэтому не удивлен, что забил сегодня", - передает слова Холанда пресс-служба Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17