Холанд высказался о своей форме

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд после победного матча 26-го тура Бундеслиги с "Шальке" (4:0) рассказал о своей форме.

Отметим, 19-летний футболист в этой игре отметился дублем.

"Пока я не набрал свою форму. Я не играл почти семь недель. Но я усердно работал все это время, поэтому не удивлен, что забил сегодня", - передает слова Холанда пресс-служба Бундеслиги.

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