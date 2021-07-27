Холанд высказался о возможном переходе в "Челси" за 175 миллионов евро

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал информацию о том, что лондонский "Челси" готов заплатить за него 175 миллионов евро.

"Надеюсь, что это только слухи. 175 миллионов евро это слишком много за одного человека", - приводит слова Холанда Sky Sports.

В минувшем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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