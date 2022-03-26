Холанд взял паузу в переговорах с "Манчестер Сити" из-за "Реала"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Будущее нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остаётся неопределённым, пишет AS.

По сведениям издания, на 21-летнего футболиста осталось всего два реальных претендента - это "Манчестер Сити" и "Реал".

"Горожане" уже сделали предложение звёздному норвежцу - контракт с зарплатой 27-28 миллионов евро в год.

Однако деньги не являются приоритетом для форварда, поэтому он взял паузу в переговорах с "Сити", чтобы узнать, что пообещают ему "сливочные".

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

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