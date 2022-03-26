Холанд взял паузу в переговорах с "Манчестер Сити" из-за "Реала"
Будущее нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остаётся неопределённым, пишет AS.
По сведениям издания, на 21-летнего футболиста осталось всего два реальных претендента - это "Манчестер Сити" и "Реал".
"Горожане" уже сделали предложение звёздному норвежцу - контракт с зарплатой 27-28 миллионов евро в год.
Однако деньги не являются приоритетом для форварда, поэтому он взял паузу в переговорах с "Сити", чтобы узнать, что пообещают ему "сливочные".
В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: Хави надеется, что победа над "Реалом" поспособствует трансферу Холанда в "Барсу". | http://soccernews.ru
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|2
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|27
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18