Холанд ярко отреагировал на выход дортмундской "Боруссии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал выход своего клуба в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

"Следующий раунд, вот и мы!" – написал форвард в своем Twitter.

В 1/8 финала "Боруссия" прошла испанскую "Севилью" (3:2, 2:2).

20-летний Холанд является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне. На счету форварда 10 голов в шести матчах.

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