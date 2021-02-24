Холанд ярко высказался о борьбе с Левандовски в списке лучших бомбардиров Бундеслиги
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мнением о борьбе с форвардом "Баварии" Робертом Левандовски за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии.
"Этот мужик – сумасшедший. Настоящий псих. Стоит мне забить гол и подобраться к нему, так он спокойно делает хет-трик. Он творит невероятные вещи. Я многому могу научиться у него. Роберто очень техничен, хорошо комбинирует с партнерами. Он всегда находится в том месте, где можно завершить атаку. Его игра впечатляет", - приводит слова Холанда Viaplay Football.
В данный момент Левандовски с 26 голами лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии. Холанд находится на третьей позиции, забив 17 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20