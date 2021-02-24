Холанд ярко высказался о борьбе с Левандовски в списке лучших бомбардиров Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мнением о борьбе с форвардом "Баварии" Робертом Левандовски за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии.

"Этот мужик – сумасшедший. Настоящий псих. Стоит мне забить гол и подобраться к нему, так он спокойно делает хет-трик. Он творит невероятные вещи. Я многому могу научиться у него. Роберто очень техничен, хорошо комбинирует с партнерами. Он всегда находится в том месте, где можно завершить атаку. Его игра впечатляет", - приводит слова Холанда Viaplay Football.

В данный момент Левандовски с 26 голами лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии. Холанд находится на третьей позиции, забив 17 голов.

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