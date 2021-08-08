Холанд забил 60 голов в 60 матчах за "Боруссию"

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Холанд забил 60 голов в 60 матчах за "Боруссию"Фото: твиттер "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отметился хет-триком в игре 1/32 финала Кубка Германии против "Веэна".

Таким образом, 21-летний норвежец забил 60 голов в 60 играх за дортмундский клуб. 40 голов было забито в рамках Бундеслиги, 12 - в Лиге Чемпионов, 7 - в Кубке Германии и один в Суперкубке.

Напомним, что "Боруссия" приобрела Холанда в 2019 году за 45 миллионов евро. Сейчас стоимость футболиста оценивается в 130 миллионов евро.

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