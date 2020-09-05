Холанд забил дебютный гол за сборную Норвегии

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд впервые отличился в составе сборной Норвегии.

Это произошло в матче 1-го тура группового этапа Лиги Наций между норвежцами и национальной командой Австрии (1:2).

Звёздный форвард забил дебютный гол за сборную в своём третьем матче.

При этом на клубном уровне 20-летний Холанд уже наколотил 65 мячей в 112 играх.

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