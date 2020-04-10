Холанд заявил, что не должен себя переоценивать

Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Холанд заявил, что не должен себя переоценивать

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд подвел итоги своей игры в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Marca.

"Я не должен себя переоценивать. Мне всегда важно ощущать, что я хорошо, но вокруг много сильных футболистов. Все как во сне. Важно, не считать себя лучше, чем я есть. Я счастлив, что со мной так много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди меня ждет много всего", - сказал Холанд.

В этом сезоне футболист провел 9 игра за немецкий клуб, забив 9 голов и сделав 2 ассиста.

А еще: "Реал" может обменять Йовича на Холанда| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов