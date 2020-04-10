Холанд заявил, что не должен себя переоценивать

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд подвел итоги своей игры в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Marca.

"Я не должен себя переоценивать. Мне всегда важно ощущать, что я хорошо, но вокруг много сильных футболистов. Все как во сне. Важно, не считать себя лучше, чем я есть. Я счастлив, что со мной так много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди меня ждет много всего", - сказал Холанд.

В этом сезоне футболист провел 9 игра за немецкий клуб, забив 9 голов и сделав 2 ассиста.

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