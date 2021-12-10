Холанду очень нравится "Реал Мадрид"

Теги реал мадридборуссия дортмундэрлинг холанд

Холанду очень нравится "Реал Мадрид"Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Борьба за трансфер норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда набирает обороты.

Как сообщает издание MadridistaReal, нападающему сборной Норвегии очень нравится вариант с переходом в "Реал Мадрид". 

По информации источника, отец футболиста в прошлом году сказал им, что "Эдегор очень хорошо поработал с Эрлингом".

Однако, как отмечает источника, "Мадрид" - не единственный клуб, который заинтересован в норвежце.

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