Холанду вручили награду, которую ему присудили еще в ноябре

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд получил награду Golden Boy — приз издания Tuttosport, который вручается лучшему молодому игроку в Европе. Норвежец был объявлен победителем еще 21 ноября и сегодня он смог взять в руки в ходе официальной церемонии вручения Golden Boy Awards.

Нападающий выставил в сеть фотографию с наградой и написал: "Горжусь".