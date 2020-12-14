Холанду вручили награду, которую ему присудили еще в ноябре

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Холанду вручили награду, которую ему присудили еще в ноябреФорвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд получил награду Golden Boy — приз издания Tuttosport, который вручается лучшему молодому игроку в Европе. Норвежец был объявлен победителем еще 21 ноября и сегодня он смог взять в руки в ходе официальной церемонии вручения Golden Boy Awards.

Нападающий выставил в сеть фотографию с наградой и написал: "Горжусь".

Менее чем за год выступления за "Боруссию" игрок смог забить 33 гола в 33 играх.

Читайте также: Холанд стал обладателем награды Golden Boy | http://soccernews.ru
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