Холдинг, владеющий "Манчестер Сити" изучил работу "Спартака" и в скором времени может купить клуб

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити" детально изучил работу московского "Спартака", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, в течение месяца специалисты группы взяли более 20 интервью у работников клуба и проанализировали более 100 документов. Этот 200-страничный доклад – один из первых, однако важных и конкретных шагов по покупке холдингом пакета акций красно-белых.

Отмечается, что данная сделка между сторонами может состояться уже в 2022 году.

По результатам, полученным холдингом, последние достижения "Спартака" не соответствуют валовым расходам клуба на трансферы. По стоимости состава основная команда "Спартака" – на 2-м месте в РПЛ (13 млрд рублей) после состава "Зенита" (15 млрд рублей).

Также сообщается, что City Football Group пришел к выводу о том, что у "Спартака" – второй по силе состав в РПЛ. Симуляция на основе вероятности выигрыша оценила шансы "Спартака" перед началом нынешнего сезона в 57%, в то время как у "Зенита" – 67%.

Специалисты холдинга сделали вывод, что у "Спартака»" самый высокий абсолютный показатель создания стоимости в лиге (соотношение текущей рыночной стоимости и суммы, уплаченной за трансфер).

По оценке City Football Group, структура состава "Спартака" не до конца сбалансирована. Там высока доля развивающихся и молодых игроков (49%), а доля зрелых – 42%. При этом возрастные игроки практически не получают игровое время.

Кроме того, в холдинге считают проблемой частую смену главных тренеров в "Спартаке". Отмечается, что Руй Витория не смог реализовать потенциал состава в той мере, как это делал Доменико Тедеско.

Также не пропустите: "Валенсия" хочет подписать Година. | http://soccernews.ru