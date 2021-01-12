Холодные нули в Памплоне, "Барса" громит "Гранаду": все результаты 18-го тура Ла Лиги

Стали известны результаты всех матчей 18-го тура Ла Лиги. Черышев провел на поле 90 минут матча "Валенсии" с "Вальядолидом" и помог своему клубу одержать победу 1:0. "Осасуна" и "Реал" сыграли 0:0 под снегом в Памплоне. "Барселона" без проблем победила "Гранаду" 4:0, а Месси, наконец, забил со штрафного. Представляем все результаты 18-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:



"Сельта" - "Вильярреал" - 0:4

"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 3:2

"Гранада" - "Барселона" - 0:4

"Осасуна" - "Реал" - 0:0

"Леванте" - "Эйбар" - 2:1

"Кадис" - "Алавес" - 3:1

"Вальядолид" - "Валенсия" - 0:1

"Эльче" - "Хетафе" - 1:3

"Уэска" - "Бетис" - 0:2



Матч "Атлетик" - "Атлетико" был перенесен из-за снегопада, накрывшего Испанию.