Холодные нули в Памплоне, "Барса" громит "Гранаду": все результаты 18-го тура Ла Лиги
Стали известны результаты всех матчей 18-го тура Ла Лиги. Черышев провел на поле 90 минут матча "Валенсии" с "Вальядолидом" и помог своему клубу одержать победу 1:0. "Осасуна" и "Реал" сыграли 0:0 под снегом в Памплоне. "Барселона" без проблем победила "Гранаду" 4:0, а Месси, наконец, забил со штрафного. Представляем все результаты 18-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Сельта" - "Вильярреал" - 0:4
"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 3:2
"Гранада" - "Барселона" - 0:4
"Осасуна" - "Реал" - 0:0
"Леванте" - "Эйбар" - 2:1
"Кадис" - "Алавес" - 3:1
"Вальядолид" - "Валенсия" - 0:1
"Эльче" - "Хетафе" - 1:3
"Уэска" - "Бетис" - 0:2
Матч "Атлетик" - "Атлетико" был перенесен из-за снегопада, накрывшего Испанию.
Турнирная таблица: "Атлетико" (38), "Реал" (37), "Вильярреал" (32), "Барселона" (34), "Севилья" (30), "Реал Сосьедад" (30), "Гранада" (24), "Сельта" (23), "Бетис" (23), "Кадис" (23), "Леванте" (21), "Атлетик" (21), "Хетафе" (20), "Валенсия" (19), "Эйбар" (19), "Алавес" (18), "Вальядолид" (18), "Эльче" (16), "Осасуна" (15), "Уэска" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14