Холодный приём. Восемь тренеров, которым никто не был рад

Люди, чьё назначение было принято в штыки.

Алекс Маклиш («Астон Вилла»)

В июне 2011 года у «Вилла Парк» разместилось более 500 протестующих фанатов, которые были против назначения тренера Алекса Маклиша. И словам владельца Рэнди Лернера о том, что у специалиста, который пять дней назад покинул «Бирмингем Сити», были «чёткие планы на будущее» никто не верил.

Как оказалось, правильно: весь сезон подопечные шотландца играли в стерильный и унылый футбол. С трибун же они наслаждались звуками фанатов, скандирующих «пошёл отсюда, Маклиш!» и «Вилла – наша!».

Как впоследствии признался «капитан Очевидность» Маклиш, многие фанаты не могли простить ему то, что он работал с «Бирмингемом» – принципиальным соперником «вилланов».

Франк Райкард («Барселона»)

Когда в 2003 году новым тренером «Барселоны» был назначен Франк Райкард, болельщики в восторге не были. Бывший игрок и тренер Йохан Кройф тоже: «Не уверен, что у Франка хватит знаний и опыта для такой роли»

Спустя пять лет голландец уйдёт, оставив после себя два чемпионских титула, первое европейское золото с 1992 года и юного Лео Месси.

Рафа Бенитес («Челси»)

Бенитеса все знали, Бенитеса никто не ждал. Во всяком случае, в Лондоне, где долгое время созерцали противостояние испанца с любимчиком публики Жозе Моуринью. По этой причине видеть у себя «вражеского» специалиста фанаты не хотели. Но кто их спрашивал?

Сейчас многие уже и забыли, что Рафа был тренером лондонцев. Здесь он пробыл шесть месяцев, и за это время изменить мнение о себе не сумел.

Мариус Лэкэтуш («Университатя Крайова»)

«Я не могу работать в таких условиях. Я тут всё равно что на динамите сижу» - жаловался Мариус Лэкэтуш, в прошлом звёздный румынский нападающий. Слова эти прозвучали уже после его ухода из клуба… спустя восемь часов после назначения.

Причина стремительного увольнения? В Румынии новый тренер был известен прежде всего своей игрой за «Стяуа», и этот факт болельщики «Университати» не забыли. Сотня таких молодцов в масках устроила тренеру «тёплый приём», после которого тот сразу же собрал вещички и ретировался.

Брайан Клаф («Лидс»)

Знаменитое назначение Клафа тренером «Лидса» в 1974 было принято всеми в штыки. Дело в том, что вот уже четыре года специалист только и делал, что ругался на этот клуб, который он считал «грязным» и «позорным для всего футбола». Видеть англичанина не хотели ни фанаты, ни игроки, ни даже бывший тренер Дон Реви, который назвал выбор директора Мэнни Кассинса «просто нелепым».

И здесь его до сих пор не любят: Клаф был уволен через 44 дня, напоследок пожелав игрокам «выкинуть медали, которые они выиграли нечестно».

Джо Киннир («Ньюкасл»)

В сентябре 2008 Кевин Киган неожиданно ушёл из клуба, и на замену ему пришёл давний приятель владельца Майка Эшли – Джо Киннир.

Фанаты, конечно, восторга не испытывали: Джо Киннир не работал уже четыре года, и уважением публики не пользовался. В результате всё получилось так, как предсказывали: уже в феврале ирландец покинул клуб из-за проблем со здоровьем и постоянных стычек с журналистами. В 2013 он вернулся в статусе директора футбола «Ньюкасла», но в этот раз надолго он не задержался.

Джордж Грэм («Тоттенхэм»)

«Кажется, я первый тренер, которого освистали болельщики обоих участников лондонского дерби» - жаловался босс «шпор» Джордж Грэм. И правда, первая встреча с его любимым «Арсеналом» в 1999 прошла тяжело.

Трибуны «Уайт Харт Лейн» так и не полюбили шотландца, который в своё время привёл «канониров» к двум чемпионствам.

В 1999 благодаря усилиям Грэма «Тоттенхэм» выиграл Кубок Лиги, однако уже в 2001 ему указали на выход – по словам вице-президента Дэвида Баклера, они с Джорджем работать не могли. Фанаты не протестовали.

Дэнни Уилсон («Шеффилд Юнайтед»)

В прошлом игрок и тренер ненавистного «Уэнсди» и босс йоркширского «Барнсли», Дэнни Уилсон был не самым логичным выбором на роль менеджера «Юнайтед». «Любим «Юнайтед», ненавидим Уилсона» – раздавалось по стадиону команды в мае 2011 года.

Уилсон не был провалом и не разочаровал, однако полюбить его трибуны не смогли, в результате чего в 2013 его попросили на выход.

Юрий Сергеев

