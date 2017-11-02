Холодный прием: "Зенит" едет в гости к норвежскому "Русенборгу"
"Русенборг" – "Зенит"
Стадион: "Леркендал" (Тронхейм, Норвегия)
Начало матча: 23:05
Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Голландия).
Питерскому "Зениту" достаточно ничьей в матче 4 тура против "Русенборга", чтобы обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы. Норвежцам же для таких перспектив просто необходимо побеждать российский клуб, ведь в параллельном матче "Реал Сосьедад" вряд ли допустит оплошность в игре с "Вардаром", а условный отрыв в 6 очков "северяне" уже не смогут отыграть. Несмотря на разного рода мотивацию, именно гости являются фаворитами встречи, тем более после успешного для них первого матча.
Высшая лига Норвегии стартовала еще в апреле, и на текущий момент "Русенборг" лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков после 27 игр чемпионата. А вот в еврокубках у "северян" не все ладится: 3 очка после первого круга, заработанные в матче с "Вардаром" – 3:1, и упущенные в матчах с "Зенитом" и "Реал Сосьедадом" – 1:3 и 0:4. Поражение от питерцев лишит "Русенборг" шансов на плей-офф, поэтому Бендтнер и компания просто обязаны дать бой своему сопернику.
"Зенит" в последнее время не радует своих болельщиков ни результатами, ни показываемым футболом. В последних 4 матчах Премьер Лиги питерцы заработали всего два очка: поражения от "Арсенала" и "Локомотива" а также ничьи с "Анжи" и ЦСКА серьезно ударили по перспективам завоевания чемпионства. С другой стороны, в Лиге Европы у подопечных Манчини дела идут гораздо лучше: 9 очков после 3 туров и крепкие позиции лидера группы. Еврокубковая весна "Зениту" практически обеспечена, в чемпионате еще далеко не все потеряно, поэтому ни о каком кризисе в команде не может быть и речи. Сейчас главное – постараться забыть об обидном поражении в чемпионате от "железнодорожников" – 0:3, а сделать это можно только путем новых побед.
Интересные факты противостояния "Русенборга" и "Зенита":
Последние 3 матча между этими клубами неизменно заканчивались победой "Зеиита".
В 7 из 8 последних игр "Русенборга" в Лиге Европы было забито 3 и более голов.
"Зенит" выиграл 4 последних матча Лиги Европы.
Ориентировочные составы на игру:
Русенборг: Хансен, Расмуссен, Мелинг, Хеденстад, Региниуссен, Йенсен, Лундему, Тронссен, Евтович, Адегбенро, Бендтнер.
Зенит: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Кокорин, Дриусси, Ригони.
Прогноз на матч "Русенборг" – "Зенит":
"Зенит" – фаворит матча, и плохие результаты команды Манчини ни кого не должны вводить в заблуждение, ведь питерцы по-прежнему сильны, и недавние события их только разозлили. Датчане не могут себе позволит даже сыграть вничью – тогда плей-офф им точно не светит.
На победу "Русенборга" букмекеры предлагают коэффиицент 4,20, на ничью – 3,60, на победу "Зенита" – 1,95.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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