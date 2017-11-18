Холодный выезд для москвичей: "СКА-Хабаровск" принимает ЦСКА
"СКА-Хабаровск" – ЦСКА
Стадион: "Стадион имени Ленина" (Хабаровск)
Начало матча: 12:00
Арбитр: Артём Чистяков (Азов, Россия).
17 тур чемпионата России по футболу откроется матчем в Хабаровске, где в гости к местной команде пожалует московский ЦСКА. В последних матчах Премьер-Лиги обе команды демонстрируют не лучшие результаты: у армейцев явные проблемы как с созданием, так и с реализацией голевых моментов, подопечные Поддубского и вовсе идут на последнем месте и рискуют покинуть высший футбольный дивизион страны. Судя по прогнозу погоды, в Хабаровске будет довольно холодно, что может серьезно ударить по качеству футбола в исполнении обеих команд.
В прошедшем туре ЦСКА, в противостоянии с "Локомотивом", выдал один из самых драматичных матчей сезона: победить не удалось, зато подопечные Гончаренко достаточно неплохо смотрелись в меньшинстве против лидера чемпионата. До этого были ничья с "Зенитом" на домашнем арене – 0:0, и гостевая победа над "Краснодаром" – 1:0. Стоит учитывать, что уже в среду армейцам предстоит важнейший матч против "Бенфики" в Лиге Чемпионов, поэтому определенные неожиданности в стартовом составе москвичей вполне возможны. К слову, травмированные у ЦСКА на данный момент отсутствуют, под вопросом лишь выход на поле Марио Фернандеса.
"СКА-Хабаровск" по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата, на счету команды всего 12 очков в 16 матчах и столько же забитых мячей. Последний раз хабаровчане побеждали в Премьер-Лиге еще в конце сентября в матче с "Ростовом", после него - 1 ничья и 3 поражения с общим счетом 4:8. После матча с ЦСКА подопечных Поддубского ожидает еще одно домашнее испытание в виде приезда "Локомотива", а затем важнейший с турнирной точки зрения поединок против "Анжи".
Интересные факты противостояния "СКА-Хабаровска" и ЦСКА:
В 4 последних домашних матчах "СКА-Хабаровска" в Премьер-Лиге было забито 3 и более голов.
ЦСКА не проигрывал в 13 из 14 последних гостевых встреч.
"СКА-Хабаровск" в 11 предыдущих матчах чемпионата выиграл лишь однажды.
Ориентировочные составы на игру:
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Савичев, Карасев, Корян, Наваловский, Габулов, Казанков, Маркович.
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Березуцкий А., Фернандес, Набабкин, Натхо, Щенников, Витиньо, Дзагоев, Жамалетдинов.
Прогноз на матч "СКА-Хабаровск" – ЦСКА:
Гости являются фаворитами противостояния – практически все сильнейшие футболисты в распоряжении Гончаренко готовы наверстывать упущенное. Злую шутку с армейцами могут сыграть лишь погодные условие, ведь в прогнозируемые минус 20 может случиться всякое.
На победу "СКА-Хабаровска" букмекеры предлагают коэффициент 7,50, на ничью – 4,00, на победу ЦСКА – 1,53.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|16
|33
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|30
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|16
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