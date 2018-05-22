"Хольштайн Киль" – "Вольфсбург" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор ответного стыкового матча за место в Бундеслиге между "Хольштайн Килем" и "Вольфсбургом".

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