"Хольштайн Киль" – "Вольфсбург" - 0:1 (обзор)

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"Хольштайн Киль" – "Вольфсбург" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор ответного стыкового матча за место в Бундеслиге между "Хольштайн Килем" и "Вольфсбургом".

Не пропустите: "Вольфсбург" ещё раз победил "Хольштайн Киль" и сохранил прописку в Бундеслиге. | http://soccernews.ru

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