Хомич: "Среднего сына назвали в честь Роналду"

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Хомич: "Среднего сына назвали в честь Роналду"
Вратарь "Химок" Дмитрий Хомич рассказал, откуда у него с женой возникла мысль дать своим детям иностранные имена.

"Имя Мартин просто нравилось. Среднего назвать Кристианом предложил старший. В честь Криштиану Роналду, который тогда был ему симпатичен. Сейчас уже разонравился. А Марсель… Ну, вот решили так с женой. Все имена детей, кстати, на мне набиты", – приводят слова Хомича российские СМИ.

34-летний Хомич является воспитанником владикавказского "Спартака". За свою карьеру он выступал за "Моздок", "Аланию", московский "Спартак", "Спартак-Нальчик", вновь "Аланию", "Кайрат" и "Амкар". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную России и пропустил семь голов.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Зачем мне минусовать тебя, если ты не пишешь хуйни на Барсу или Месси? ........Опустись ниже, под твоими комментами везде куча плюсов, даже на нейтральных комментах! Ответь, какой смысл на нейтральных комментах самому себя плюсовать?

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Крош
Крош

Я не знаю как это делается.Если бы я сам себе накручивал,я бы наверное поставил плюсов 50 да хоть 1000 наверное, нет?

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Крош
Крош

Нифига себе!Я хотел тебе плюс поставить,а он не ставится!

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Крош
Крош

По-любому, это либо петушалду,либо админы.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Скорее всего админы стравливают, чтоб был срач. Да, хуёвые дела!

Крош
Крош

Один вопрос:зачем?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Я вот тоже себе задаю вопрос, зачем ты сам себе плюсы накручиваешь? ....Понимаю, если бы был какой-то спор, и тебя минусуют...

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Крош
Крош

Я не накручиваю...Объяснить?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

а кто тебе плюсонул только что?

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Крош
Крош

Я сам себе могу поставить только два плюса:один когда вошел в аккаунт,другой как гость.Недавно кто-то так меня заминусовал с помощью накрутки с одинаковым количеством минусов на каждом коментаррии.А сейчас плюсует.Я не знаю кто это.Я думал ты меня минусовал.Может быть админы развлекаются.

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