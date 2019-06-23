Хомич: "Среднего сына назвали в честь Роналду"



Вратарь "Химок" Дмитрий Хомич рассказал, откуда у него с женой возникла мысль дать своим детям иностранные имена.

"Имя Мартин просто нравилось. Среднего назвать Кристианом предложил старший. В честь Криштиану Роналду, который тогда был ему симпатичен. Сейчас уже разонравился. А Марсель… Ну, вот решили так с женой. Все имена детей, кстати, на мне набиты", – приводят слова Хомича российские СМИ.

34-летний Хомич является воспитанником владикавказского "Спартака". За свою карьеру он выступал за "Моздок", "Аланию", московский "Спартак", "Спартак-Нальчик", вновь "Аланию", "Кайрат" и "Амкар". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную России и пропустил семь голов.