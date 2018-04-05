Хомуха: "ЦСКА способен преподнести сюрприз"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от первого матча между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Фаворит этой пары, конечно - "Арсенал", но москвичи доказали в Лионе, что способны на сюрприз. ЦСКА может это сделать и сейчас, если удача будет сопутствовать, и если получится реализовать свои моменты. Что касается точного счета, то тут сложно спрогнозировать, но забитые мячи наверняка увидим. Тем более, для англичан - это едва ли ни единственная возможность через победу в Лиге Европы выйти в Лигу Чемпионов", - цитирует бывшего футболиста Sport24.ru.

Напомним, свой комментарий по предстоящему матчу дал Парфенов. | soccernews.ru